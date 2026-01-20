El ICF financia con 3,3 millones de euros la rehabilitación de un bloque de pisos de Lleida de más de 45 años

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Institut Català de Finances (ICF) ha financiado la comunidad de propietarios El Balcó de Lleida con 3,3 millones de euros para llevar a cabo la rehabilitación energética integral de un edificio con más de 45 años de antigüedad. El proyecto, que beneficiará a los 119 hogares del inmueble del número 48 de la calle Doctor Combelles, incluye la instalación de placas fotovoltaicas y un sistema de aerotermia más eficiente para la climatización y el agua caliente, así como un nuevo aislamiento térmico exterior (SATE) en la fachada, que reducirá la pérdida de temperatura en invierno y la entrada de calor en verano. Además, se renovarán los cierres y se sustituirán las cañerías para prevenir posibles escapes o averías. El ahorro energético anual se estima en unos 1.300 MWh.

"El ICF no sólo está junto al tejido empresarial y social catalán, sino que también es para que comunidades de propietarios impulsen proyectos de mejora energética como este que benefician la economía doméstica y contribuyen a avanzar hacia un mundo más sostenible", ha afirmado la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera.

Préstamos con condiciones ventajosas para proyectos sostenibles

La banca pública de Catalunya ha financiado el coste total del proyecto, de 3,3 millones de euros, a través de dos operaciones: un préstamo ICF EcoVerda InvestEU de 1 millón y un anticipo de 2,3 millones de una subvención de la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).

Los préstamos ICF EcoVerda InvestEU disponen de una garantía del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), con el apoyo de la Unión Europea a través del programa InvestEU, destinada a mejorar el acceso a la financiación en condiciones favorables a inversiones sostenibles en Catalunya, como proyectos de eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible o ahorro de agua, entre otros.