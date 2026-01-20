Lleida, la única provincia del Estado donde el precio de la vivienda en las zonas rurales es más alto que el de los pisos en la ciudad

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda en las ciudades prácticamente duplica el de las casas en las zonas rurales, según un estudio del portal inmobiliario Idealista. El informe detalla que en Barcelona, vivir en la capital es un 73% más caro que hacerlo en un entorno no urbano y el precio medio paso de los 1.891 euros el metro cuadrado en las zonas menos densas hasta los 3.281 euros en la ciudad. En Tarragona la diferencia es del 51% (1.215 euros el metro cuadrado vs. 1.838 euros) y en Girona es del 33% (2.067 euros vs. 2.745 euros).

Lleida es la única demarcación del Estado donde no se observa esta tendencia y los precios de las viviendas en las zonas rurales (1.666 euros el metro cuadrado) todavía se sitúan por encima de las viviendas en zonas urbanas (1.421 euros el metro cuadrado). Según Idealista, el comportamiento de Lleida se explica porque muchas casas se sitúan en zonas de montaña, próximas a las estaciones de esquí.

El estudio se basa en datos de finales de 2025. Madrid es la comunidad con más sesgo entre urbano – rural, con una diferencia del 131%.