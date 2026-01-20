Mejoran parte de la acera de la calle Vidal i Codina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento inició la semana pasada las obras para reparar los tramos de acera hundidas de la calle Vidal i Codina, en Balàfia. Los trabajos durarán unas tres semanas y afectan a una superficie aproximada de 65 metros cuadrados. La empresa B. Biosca es la encargada de hacer esta obra al ser la adjudicataria del contrato del plan de mantenimiento de aceras y de la Brigada de Acción Inmediata (BAI). Precisamente, esta unidad fue la que hace unas semanas mejoró varios tramos de la calle General Brito y actualmente está haciendo lo propio en la calle Rosa Parks. La siguiente actuación prevista de la BAI es mejorar un tramo del Parc de les Vies en el que se sustituirá el pavimento de madera, que se encuentra en mal estado, por baldosas de hormigón. Precisamente, estos tablones llevaban tiempo en mal estado y se han retirado progresivamente.