Un tramo del pavimento de la línea de Solaria sufrió este lunes un hundimiento en la partida de Quatre Pilans, de l'Horta de Lleida, al pasar un camión. El vehículo quedó atrapado y tuvo que ser retirado con una grúa.

Desde la asociación Horta Sud señalaron que la zona tuvo que ser señalizada con Urbana y Mossos porque, pese a “reclamar la presencia de personal de Solaria, no vino nadie”. Asimismo, explicaron que denunciaron a un “vigilante” de la empresa que custodiaba unas bobinas con el vehículo en medio de la vía sin luces en la partida Terme de Grealó.

A finales de diciembre, un centenar de vecinos de Grealó y Quatre Pilans sufrieron un corte en el suministro de agua después de que las obras de la línea de alta tensión soterrada entre Alcarràs y Els Mangraners, a cargo de Solaria, causaran el reventón accidental de una tubería.