EQUIPAMIENTOS
Trabajos para adecuar la fachada de los Docs
Las obras de construcción de la nueva estación de autobuses incluyen la adecuación de la fachada del edificio de los Docs que da a las vías. Operarios trabajan estos días en esta zona, además de en el interior de la nueva terminal y en la renovación de las losas del pavimento frente a la que será su entrada principal, en la plaza Ramon Berenguer IV.
Por otra parte, la Generalitat ha adjudicado a Serveis Integrals de Finques Urbanes (Sifu), por un importe de 113.655,60 euros, la gestión del edificio y las instalaciones de la nueva estación. Se encargará de la apertura y cierre de la terminal conjuntamente con un vigilante. Tal como avanzó este diario, abrirá los 365 días del año de 5.30 a 22.45 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y los festivos abrirá a la misma hora, pero cerrará a las 22.00.