Trabajos para adecuar la fachada de los Docs

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de construcción de la nueva estación de autobuses incluyen la adecuación de la fachada del edificio de los Docs que da a las vías. Operarios trabajan estos días en esta zona, además de en el interior de la nueva terminal y en la renovación de las losas del pavimento frente a la que será su entrada principal, en la plaza Ramon Berenguer IV.

Por otra parte, la Generalitat ha adjudicado a Serveis Integrals de Finques Urbanes (Sifu), por un importe de 113.655,60 euros, la gestión del edificio y las instalaciones de la nueva estación. Se encargará de la apertura y cierre de la terminal conjuntamente con un vigilante. Tal como avanzó este diario, abrirá los 365 días del año de 5.30 a 22.45 horas de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y los festivos abrirá a la misma hora, pero cerrará a las 22.00.