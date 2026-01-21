SEGRE
caos ferroviari

Tot el servei de Rodalies continuarà suspès almenys fins a les 16.30 hores

Los maquinistas convocarán una "huelga general en todo el sector" después de los últimos accidentes

Avisan de que el servicio en Catalunya "no se hará sin las garantías de seguridad suficientes"

Imagen de las pantallas de Sants sin trenes.

Imagen de las pantallas de Sants sin trenes.Aina Martí / ACN

Lluís Serrano
Publicado por
agencias

Creado:

Actualizado:

El sindicato de maquinistas Semaf ha anunciado este miércoles que convocará una "huelga general en todo el sector" después de los diversos accidentes ferroviarios de las últimas horas, que han provocado la muerte de maquinistas. En un comunicado, Semaf ha advertido que la circulación de trenes en Catalunya "no se hará sin las garantías de seguridad suficientes", y ha pedido que se aplique el mismo procedimiento de revisión de vías en marcha en Catalunya "en toda la red".

Asimismo, el sindicato asegura que reclamarán "responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria" y exigen que se garantice "la seguridad y fiabilidad de la estructura ferroviaria".

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking