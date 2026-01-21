Vuelve el proyecto de tranvía en Lleida: “Es la única capital catalana que no lo tiene proyectado”

“Barcelona tiene un tranvía que le ha dado excelentes resultados, Tarragona está construyendo uno y Girona lo está proyectando, ahora es el turno de Lleida”. Así de claro se mostró el presidente de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, Pau Noy, sobre si Lleida podría tener una red de tranvía.

Una propuesta que su fundación hizo pública hace meses a raíz de un estudio que consideraba Lleida como una candidata “excelente” para tener este medio de transporte y que ayer presentó a asociaciones de vecinos, partidos políticos, entidades y ciudadanos en una conferencia en la sala Jaume Magre.

La presentació del projecte per crear una línia de tramvia es va fer ahir a la sala Jaume Magre. - PAU PASCUAL PRAT

La propuesta que presentó ayer Noy presenta un trazado inicial de 5,5 kilómetros que conectaría puntos neurálgicos de la ciudad como el hospital Arnau de Vilanova, la Universitat de Lleida y el centro pasando por calles como Rambla Ferran, avenida Catalunya, Rambla d’Aragó, Rovira Roure o Corregidor Escofet. “Con el tranvía todo son ventajas, capta muchos más viajeros, funciona con energía renovable, reduce la contaminación acústica y, allá donde pasa, mejora el aspecto de la ciudad, solo hay que ver cómo ha transformado la Diagonal de Barcelona”, dijo Noy, que añadió que, a nivel de obras, el de Lleida “sería un tranvía fácil de hacer porque circularía por avenidas amplias”.

En cuanto a los costes económicos, que la Fundació estima que serían de unos 86 millones de euros, Noy remarcó que “la ley ferroviaria catalana establece que esta infraestructura debería hacerla la Generalitat, por lo que al consistorio no le supondría coste alguno”. De hecho, aseguró que “si se hace el cómputo de 10 años, la ciudad ganaría unos 26 millones de euros con el tranvía que podría destinar a ampliar su red, que se complementaría con los autobuses urbanos, cuyas líneas se deberían redefinir”.

Tras la conferencia de ayer, desde la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura seguirán dando a conocer su proyecto con el objetivo de que el ayuntamiento “haga suya” esta iniciativa. “Si a finales de año el gobierno municipal apuesta por el tranvía y presenta su propuesta a la Generalitat, en el año 2032 podría estar circulando”, concluyó el presidente de la entidad.