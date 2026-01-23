SEGRE

EQUIPAMIENTOS

El interior de la nueva estación de autobuses, casi a punto

El interior de la nueva estación de autobuses, casi a punto - PAU PASCUAL PRAT

El interior de la nueva estación de autobuses, ubicada en los Docs y el entorno de la antigua harinera La Meta, está casi a punto, con los asientos de la sala de espera instalados, así como las pantallas. Todavía quedan trabajos por finalizar en la zona de los andenes y en el exterior los operarios están colocando el pavimento frente a la entrada principal por la plaza Ramon Berenguer IV y el acceso al paso de peatones que cruca Príncep de Viana. También están ampliando la acera de la calle Comtes d'Urgell. La Generalitat prevé que la nueva terminal de buses entre en servicio durante el primer trimestre.

