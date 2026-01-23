La Paeria de Lleida reformará los parterres de la Rambla d'Aragó, estrenados hace menos de tres años

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha anunciado que llevará término una reforma integral de los parterres de la Rambla d'Aragó para mejorar el estado del espacio verde de este eje central de la ciudad. La primera teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha visitado este viernes el espacio con técnicos municipales y de la empresa concesionaria del servicio de jardinería en este sector de la ciudad, Urbaser, con el fin de planificar la actuación que se quiere tener lista para el mes de mayo.

Iglesias ha señalado que después de un tiempo se ha constatado que "la plantación actual no se ha adaptado bien al espacio, que se percibe como desarreglado y en mal estado", a pesar de las tareas de mantenimiento. Hay que recordar de la remodelación de la rambla d'Aragó, con los parterres actuales, fue estrenada la primavera de 2023.

Ahora, el proyecto de reforma incluirá también medidas de protección de los parterres para evitar que sean pisados o que accedan animales de compañía, según ya explicado el consistorio. La reforma abarcará todos los parterres de la Rambla d'Aragó desde la calle Ramon y Cajal hasta la fuente de la plaza Catalunya.

Actualmente el ayuntamiento está trabajando en la selección de las nuevas especies vegetales, apostando por aquellas que se adapten mejor a las condiciones climáticas de Lleida. Paralelamente, se está verificando la disponibilidad de estas especies en los viveros para asegurar una correcta ejecución del proyecto.