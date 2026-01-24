La lucha que cambió Balàfia

La Escola Popular de Balàfia celebró ayer en el centro cívico del barrio una charla para recordar la lucha de sus vecinos para exigir el cubrimiento de las vías en los años 70 y 80. Unas protestas “que fueron el símbolo de lucha de toda una generación junto con la del Clot de les Granotes” que forma parte de la memoria colectiva de sus vecinos y que comportó que este barrio se integrara en la ciudad. “Las vías eran como una barrera natural de Balàfia, Pardinyes y el Secà con el resto de la ciudad, cuando teníamos que ir al centro decíamos que íbamos a Lleida y teníamos que hacer un rodeo por l'Horta”, recuerda Joan Ramon Molins, el primer presidente de la asociación de vecinos. "En los setenta, el movimiento vecinal era clandestino porque lo prohibía la dictadura, pero en 1976 se legalizó, nos agrupamos en una sola entidad todas las asociaciones vecinales de Balàfia y fue clave la implicación de la gente joven”, recuerda Molins. Las protestas exigiendo el cubrimiento de las vías tuvieron como detonante los numerosos atropellos en los pasos a nivel que delimitaban Balàfia. “Recuerdo que en uno de los cortes de vía vinieron jóvenes de Agrónomos y de otros barrios como el Clot a apoyarnos”, añade Molins, que reconoce que, “gracias a la lucha de entonces tenemos el barrio de ahora, mereció la pena”.

Durante la charla se emitió el documental elaborado por Enric Cortés que rememora esa lucha y está disponible en Youtube en su cuenta ‘Mil Històries’. “Sorprende como la gente se movilizaba antes por cualquier motivo que afectara al vecindario, pero ahora hasta nos cuesta levantarnos del sofá”, dijo Cortés.