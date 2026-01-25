El Govern concede 2,1 millones en ayudas para retirar 112.000 m2 de amianto en Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Agència de Residus de Catalunya concedió durante el año pasado 2.165.393,58 euros en ayudas a 140 personas, empresas, entes locales o asociaciones leridanas para retirar un total de 112.654 metros cuadrados de amianto en edificios. Gran parte de este material tóxico se encuentra en cubiertas de uralita, la mayoría en cobertizos y granjas, aunque también se ha solicitado retirarlo en canalones, bajantes o depósitos de fibrocemento.

El Govern presentó en 2023 un plan de ayudas para eliminar el amianto existente en todas las infraestructuras públicas y privadas de Catalunya, con el objetivo de lograrlo en 2032. Abrió una primera convocatoria el mismo año, con la que subvencionó retiradas de este material e instalaciones de placas solares en las cubiertas afectadas con 49,9 millones. En 2024 abrió la segunda convocatoria, esta vez sin financiar instalaciones fotovoltaicas, y las ayudas se concedieron en tres resoluciones durante el año pasado, la última a finales de diciembre. Los 2,1 millones otorgados en Lleida suponen alrededor del 10% del total de 20.927.629 € concedidos a 1.122 beneficiarios de toda Catalunya.

En marzo del año pasado, el Parlament empezó a tramitar una ley que hará obligatoria la erradicación de todo el amianto, con fuertes multas previstas a los titulares de los edificios que no lo lleven a cabo. No obstante, su supresión avanza lentamente en Lleida por el alto coste que supone. Los colegios profesionales lo sitúan entre los 25 y 30 euros por metro cuadrado, sin tener en cuenta la inversión necesaria para sustituirlo por otro material, que no está subvencionada. La Generalitat cifra en más de 40.000 el número de cubiertas de uralita en la demarcación, y hasta el pasado julio solo recibió 389 solicitudes de ayudas para retirarlas.

Los importes de la subvención para cada solicitante se han determinado en función de la superficie de amianto a retirar: las de hasta 49 metros cuadrados recibirán un máximo de 2.000 euros; las de 50 m2 a 99 m2 podrán obtener hasta 40 €/m2; las de 100 a 499 m2, 30 €/m2; las de 500 a 900 m2, 25 €/m2; y las cubiertas mayores de 1.000 m2 podrán recibir hasta 20 €/m2. Se subvenciona la retirada, el transporte y el tratamiento de los residuos.