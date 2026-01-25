Ferran Pedret, Presidente del Grupo Parlamentario del PSC en el Parlament: «Hay un déficit histórico de inversiones en Rodalies»

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

¿No cree que el Govern se precipitó al anunciar la reanudación de Rodalies el jueves sin tener garantías?

Muchos usuarios sufrieron consecuencias, pero cuando se decidió comunicar a la ciudadanía que se retomaría el servicio había una certificación del buen estado de las infraestructuras por parte de Adif. Cuando se constató a las 6 de la mañana que la mayoría de los maquinistas no prestarían el servicio, lo que hasta cierto punto es comprensible en términos humanos, rápidamente se trató de poner en marcha todas las alternativas y se convocó a todas las partes para buscar una solución.

Los maquinistas exigieron participar en una nueva revisión de las vías. ¿Encontraron deficiencias?

No he visto los informes, pero interpreto que todo está en condiciones si se ha recuperado el servicio en el conjunto de la red (el viernes), excepto en los tramos de la R1 afectados por la llevantada y el punto concreto de Gelida.

¿Cuándo prevén volver a una cierta normalidad en la R1?

Entiendo que en los póximos días se acabarán de retirar los vagones y la locomotora que impactaron contra el muro. Una vez hecha la revisión y comprobado que no haya más riesgos de desprendimientos, es posible que se pueda retomar el servicio ahí. Posiblemente, en los tramos afectados de la R1 en Badalona se necesite alguna intervención que requiera un poco más de tiempo. Por lo que tenemos entendido, la afectación que durará un poco más es el corte de la AP-7.

Se está poniendo en duda la calidad del mantenimiento de Rodalies. ¿Creen que es necesaria más inversión por parte del Gobierno central en esta y otras infraestructuras catalanas?

Creo que hay un déficit de inversión histórico en Rodalies en Catalunya, reconocido desde el propio ministerio. Hay un plan de Rodalies 2020-2030 que prevé más de 6.300 millones de inversiones en vías, catenarias, estaciones y material rodante. No solo están en un papel, sino que ya hay más de 2.500 millones ejecutados, el 72% de lo previsto a esta fecha.

Todas estas inversiones necesitan presupuestos. ¿En qué medida dependen de la aprobación de las cuentas anuales de la Generalitat?

Todavía vienen del ministerio y están programadas, no debería haber ninguna afectación por los debates de presupuestos que haya en las Cortes Generales ni en la Generalitat. Son compromisos de inversión firmes. Ahora bien, a Catalunya le convendría que hubiera unos presupuestos para el conjunto de los servicios públicos del país.

¿Cómo van las negociaciones?

Confiamos en que las fuerzas parlamentarias verán que es un buen momento para que Catalunya se dote de unos presupuestos. Se está trabajando y somos moderadamente optimistas respecto a la posibilidad de que avancen en un plazo razonablemente breve.

¿Cuáles son los principales escollos?

Estamos contentos y muy satisfechos de haber alcanzado un hito histórico, el planteamiento de un nuevo modelo de financiación después de más de una década desde que caducara el anterior. Catalunya sale ganando de forma indiscutible, pero lo hace sin que nadie salga perdiendo. Es verdad que ERC y los Comuns todavía piden otros logros para entrar a negociar presupuestos. La cuestión principal que ERC sigue siendo la relativa al IRPF.

¿Qué dice Hacienda al respecto?

Hacienda lo está hablando con Esquerra, yo no pretendo interferir en este diálogo. Soy razonablemente optimista, pienso que se solventará y entraremos en la posibilidad de negociar presupuestos. Pero los Comunes, por otra parte, plantean cuestiones sobre vivienda y otras que esperamos abordar en una reunión la semana entrante.

¿Cuáles son las prioridades presupuestarias en Lleida?

La cohesión social es una prioridad absoluta para el Govern, y entendemos que no es imposible alcanzarla sin cohesión territorial. Con el Pla de Barris se invertirán 17,5 millones en los proyectos de la demarcación que han entrado en la primera convocatoria, con el PUOSC se está invirtiendo unos 71 millones en la veguería de Lleida y unos 55 en la del Alt Pirineu i Aran, y esperamos que con los presupuestos haya nuevas oportunidades.

En Lleida existe la sensación de que estamos en la cola de las prioridades del Govern. Se habla de un centralismo hacia Barcelona. ¿Cuál es su visión al respecto?

Muchas personas explican que tienen esta sensación de ser ciudadanos de segunda. Antes de las últimas elecciones, a muchos les decíamos que probaran a votar diferente, porque ha habido muchas cosas que no se han tocado en los últimos 15 años.