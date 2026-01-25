Lleida conmemora a las víctimas del Holocausto e instalará cinco adoquines Stolpersteine nuevas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria ha celebrado este domingo un acto en motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad, celebrado ante la escultura FITA del artista Àngel Eroles.

En la acción, la teniente de alcalde, Cristina Morón, ha anunciado la instalación de cinco adoquines Stolpersteine nuevas, en recuerdo a deportados que vivieron en Lleida; Antoni Mir Jové, Sabino Vallejo San Pedro, Ramon Vidal Tomàs, Carmel Chacó Palau y León Luengo Muñoz.

Morón ha afirmado que desde el ayuntamiento trabajan "para que cada nombre, cada rostro y cada historia tenga un lugar en nuestra ciudad y en nuestra conciencia”.

Por su parte, el regidor de Derechos Civiles, Roberto Pino, ha remarcado la importancia de la conmemoración para “reafirmar el compromiso de Lleida con la paz y los derechos humanos” y ha agradecido a todos los asistentes su implicación “para mantener viva la memoria”.

El acto ha contado con la interpretación de piezas musicales y poesías vinculadas al Holocausto, a cargo de la mezzosoprano Maria Altadill y la rapsoda Núria Miret, con el acompañamiento en el piano de David Pradas. También ha participado el alumnado miembro del Grupo de Trabajo DEMD de Memoria Histórica de la Generalitat. Finalmente, la conmemoración ha cerrado con una ofrenda floral ante la escultura FITA y un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del holocausto.

También ha asistido el delegado del Amistoso de Mauthausen a Lleida, Josep San Martín, que ha aprovechado para recordar a la juventud la importancia de la memoria democrática y de los "puentes culturales entre las diversas generaciones". Al mismo tiempo, ha apuntado la necesidad de garantizar la paz y la libertad como "único camino hacia la colaboración pacífica de las naciones y de los pueblos”.

Por otra parte, mañana lunes 26 de enero está previsto la celebración del acto "Unint Generacions" en la Llotja, donde participarán unos 500 estudiantes de Lleida.