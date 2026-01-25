Lleida instala nuevos bancos en las paradas de bus para mejorar el confort y la accesibilidad

Banco isquiático de una de las paradas de bus de la calle de la LibertadAyuntamiento de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida mejora las paradas de bus de la ciudad con la instalación de 3 nuevos bancos isquiáticos y 8 bancos convencionales en diferentes puntos de la red de transporte urbano, con el objetivo de hacer más cómoda y accesible la espera del transporte público.

Los bancos isquiáticos se han colocado en la calle Germans Izquierdo, 21, y en la calle de la Llibertat, en los números 71 y 38. Con respecto a los bancos convencionales, se ubicarán en la calle Ton Sirera con Narcís Monturiol, calle de Leandre Cristòfol, avenida del Exèrcit, 2, calle Palauet, 113, calle de Francesc Bordalba y Montardit, avenida de Alcalde Porqueres, 142, en la carretera N-230 (partida Cunillàs) y en la entrada del campo de fútbol del AEM.

Esta actuación forma parte de las políticas municipales de mejora del mobiliario urbano y del transporte público. Los bancos isquiáticos, diseñados para permitir el descanso en una posición semiincorporada, están especialmente pensados para personas mayores o con dificultades de movilidad y contribuyen a mejorar la accesibilidad y la autonomía personal.