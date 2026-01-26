Minuto de silencio en la Paeria de Lleida tras el asesinato de una mujer ayer en un piso

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Sentido minuto de silencio hoy en el Ayuntamiento de Lleida después del asesinato ayer de una mujer de 53 años en un piso de la calle Ciutat de Fraga . El acusado del crimen, de 65 años, se presentó en la comisaría y confesó los hechos, tal como avanzó ayer SEGRE en la edición digital.

Así, siguiendo el decreto de alcaldía aprobado el 11 de noviembre del 2022, que se aplica por segunda vez, el consistorio decretó ayer tres días de luto y convocó toda la ciudadanía al minuto de silencio de este lunes a las 12.00 horas en la plaza Paeria. A las 19:00 horas habrá otro.

La bandera de la ciudad ondeará a medio palo y contará con un crespón negro, según fuentes municipales. Mientras duren los tres días de duelo, el edificio de la Paeria se iluminará de color lila y se hará un minuto de silencio en todos los actos municipales.

Trece mujeres asesinadas por las parejas o exparejas desde el 2003



Trece mujeres han sido asesinadas por las parejas o exparejas desde el 2003 en las comarcas leridanas. Aunque las cifras oficiales no lo incluyen, en julio del año pasado fue encarcelado un vecino de Balaguer de 33 años que causaron un accidente el 21 de mayo a la C-12 en la capital de la Noguera en que murió su pareja. Sospechan que la hizo subir a la fuerza al vehículo. En diciembre del 2022, un hombre mató a su mujer, de 34 años, en Balàfia.