Avisan que falta mano de obra en Lleida: buscan ingenieros, arquitectos y albañiles

La Associació de Promotors de Catalunya prevé que las promociones de vivienda de obra nueva comiencen a recuperarse de manera gradual en las capitales de comarca de Ponent, como Tàrrega o Balaguer. Así lo explicó la presidenta de la Comissió Territorial de Lleida de la entidad, Montse Pujol, que reivindicó una “regularización del sector” para dotar de “más seguridad jurídica” a los promotores.

Asimismo, puso sobre la mesa la falta de mano de obra de ingenieros o arquitectos en la demarcación de Lleida, además de paletas. “Muchas personas creen que las oportunidades están en Barcelona, pero en Lleida también se pueden hacer carreteras”, concluyó.

Según Pujol, en las capitales de la Noguera y del Urgell “ha despertado y comienza a despertar”, respectivamente, la oferta de promociones de obra nueva, en un contexto en que la situación presenta menos dificultades en lugares como la Val d’Aran, la Cerdanya y la ciudad de Lleida. Entretanto, también recordó que “se ha construido muy poca vivienda de protección oficial y la mayoría por promotores privados”. “Habrá más vivienda en el mercado si los sectores público y privado vamos a una para llevarlo hacia adelante”, dijo Pujo