El autor confeso del asesinato de una mujer en Lleida también asesinó a un preso en la cárcel

El autor confeso del homicidio de una vecina de Lleida de 53 años el domingo por la tarde en un piso de la calle Ciutat de Fraga es Mario Casteràs Aznar, de 65 años, que fue condenado a 16 años de prisión por asesinar el 13 de noviembre del 2000 a un interno del Centre Penitenciari Ponent, según ha podido saber este periódico.

El arrestado por los Mossos d'Esquadra cuenta con un largo historial delictivo por atracos y agresiones. De hecho, en enero de 2023 fue encarcelado por asaltar a punta de cuchillo un supermercado en el barrio de Noguerola ( un arresto que fue captado por este periódico ).

En cuanto a la investigación por el crimen del domingo, el hombre se presentó ensangrentado a primera hora de la tarde en la comisaría de los Mossos de la calle Sant Hilari —a unos 1.000 metros de distancia de la calle Ciutat de Fraga-, donde aseguró a los policías que había matado a una compañera de piso. Víctima y autor confeso no tenían ningún tipo de relación sentimental, por lo que no se trata de un caso de violencia doméstica o de pareja. Al parecer, se discutieron por un tema banal de convivencia.

El hombre cogió un arma blanca y le asestó múltiples cuchilladas. Agentes se desplazaron al domicilio y comprobaron que era cierto y que se había ensañado con la víctima. La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent se hizo cargo del caso. Los investigadores se entrevistaron ayer con compañeros de piso, inspeccionaron nuevamente la vivienda y recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo actuó el arrestado antes y después del crimen. Presumiblemente el detenido pasará hoy a disposición judicial.

En cuanto al historial de Mario Casteràs Aznar, ha pasado más de media vida privado de libertad. En 2002 fue condenado a 16 años de cárcel por asesinar a un compañero de la cárcel al que destrozó la cabeza utilizando la barra de unas mancuernas. Estuvo preso entre 1980 a 1994 por una oleada de atracos con su hermano. Reingresó en 1996 por un intento de asesinato que se encadenó con el asesinato en Ponent. En 2001 intentó fugarse junto a otros dos reclusos con una cuerda de 14 metros hecha con tres sábanas trenzadas tras serrar los barrotes de una ventana.

Por otra parte, la Paeria acogió ayer al mediodía un emotivo minuto de silencio para condenar el crimen. Asistieron familiares de la víctima y estuvo presidido por el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y la consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor. También guardaron un minuto de silencio en la Diputación.

Por la tarde, a las 19.00 horas, unas 150 personas se acercaron al vestíbulo de la Paeria y Ángeles Akel, del Consell Municipal de les Dones, leyó un manifiesto en el que afirmó que “denunciamos un sistema que normaliza el control, la dominación y el silencio”. Añadió que “cada feminicidio es un fracaso colectivo, una herida abierta que nos interpela a todas y a todos”, así como que “no toleraremos ni una agresión, ni una muerte ni un silencio más”.

Por su parte, la teniente de alcalde Carme Valls lamentó “un nuevo feminicidio, una violencia que no es un hecho aislado, sino la expresión más extrema del machismo que todavía mata”. La Paeria decretó tres días de luto.