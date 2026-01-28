Decretan prisión provisional comunicada y sin fianza para el asesino confeso de una mujer en Lleida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La titular de la plaza número 2 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida ha decretado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para Mario Casteràs Aznar, al hombre de 65 años que el domingo se presentó ensangrentado a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la capital del Segrià para confesar la muerte de una mujer de 53 años. Según ha informado el TSJC, la causa está abierta por un delito de asesinato. La víctima y el agresor compartían piso en la calle Ciutat de Fraga, pero no mantenían ninguna relación sentimental. Después la confesión del hombre, la policía se desplazó al inmueble y localizó a la mujer muerta con varias heridas de arma blanca.

El autor de los hechos acumula múltiples antecedentes y, entre otros, había sido condenado a 16 años de prisión por matar a un interno en el centro penitenciario Poniendo el año 2000, cuando cumplía condena por atracos violentos, tal como adelantó este diario. El 13 de noviembre de aquel año atacó a un compañero de reclusión con una barra de hierro mientras se duchaba en las duchas del gimnasio situado al módulo 7 de la prisión leridana. El crimen se habría desencadenado por un ataque de celos, al enterarse de que su compañera sentimental había enviado una carta al otro recluso, Juan Jesús I.P.

Durante el juicio, la Fiscalía y la acusación particular pactaron con la defensa rebajarle la pena hasta los 16 años de prisión --inicialmente le reclamaban 20 y 30 años, respectivamente-- porque en el momento de la agresión tenía una alteración mental leve, causada por los celos. El procesado reconoció ser el autor del crimen durante la vista celebrada los días 3 y 4 de junio de 2002 en la Audiencia de Lleida. El jurado popular lo declaró culpable.

La sentencia de la Audiencia de Lleida condenó al hombre a 16 años de prisión y también condenó a la Generalitat a indemnizar a la familia de la víctima con 120.000 euros, como responsable civil subsidiaria, porque no garantizó la vigilancia en la prisión. Durante su estancia en Ponent, el hombre también protagonizó un intento de huida del centro penitenciario.

Más recientemente, en enero del 2023 fue detenido por atracar un supermercado de Lleida en punta de navaja. El hombre ingresó en prisión preventiva por aquellos hechos y el 4 de octubre salió de la prisión de Brians 2. Casi cuatro meses más tarde, este domingo mató su compañera de piso con un cuchillo, según parece a raíz de una discusión doméstica.