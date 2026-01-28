Experts definieron al autor confeso de una mujer en Lleida como “psicopático” y “antisocial”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Mario Casteràs admitió el 3 de junio del 2002 ante un jurado popular de la Audiencia que mató a un compañero de módulo con una barra de hierro por celos. En el juicio, un psiquiatra y dos psicólogos lo definieron como “psicopático”, “antisocial” e “inestable emocionalmente”. Aceptó una condena de 16 años de prisión.

Este caso también provocó un cambio en la política penitenciaria, según explicó ayer el sindicato CSIF. “Este crimen dejó al descubierto una realidad que la Generalitat se empeñaba en negar: había internos extremadamente peligrosos”. Hasta entonces, el artículo 93 del primer grado –el régimen más estricto previsto por la ley– no se aplicaba, “no por criterios técnicos, sino por una política de escaparate”, aseguró. A pesar de la oposición de la dirección general, afirmó que el equipo del DERT de Lleida (Departamento Especial de Régimen Cerrado) “esquivó este veto estableciendo un nuevo régimen de vida dentro de los DERT, denominado régimen de contención, asumiendo de esta manera una responsabilidad en materia de seguridad que el centro directivo no quería asumir,” forzando un cambio de criterio.