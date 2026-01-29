Amenaza con un cúter a una dependienta para robar en Escorxador

Los Mossos d'Esquadra investigan un atraco registrado ayer por la mañana en un establecimiento comercial en el barrio de Escorxador. El asalto tuvo lugar pocos minutos después de las nueve de la mañana, cuando un individuo accedió a la tienda, situada entre las calles Lluís Companys y la plaza de l'Escorxador, armado con un cúter. Fuentes próximas informaron de que el asaltante amenazó con dicho cúter a la trabajadora que se encontraba en ese momento en el interior del comercio y, tras ponerle el arma blanca en el cuello, la obligó a abrir la caja registradora, logrando llevarse el dinero que había. Acto seguido huyó corriendo del lugar, abandonando en la tienda el cúter, que, tras ser recogido por una trabajadora con una bolsa, se entregó a los investigadores de los Mossos d'Esquadra para su análisis.

Hasta el lugar también se trasladó una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que atendió a la trabajadora tras sufrir una crisis de ansiedad debido a los hechos. Los agentes iniciaron la búsqueda del asaltante, por lo que, tras tomar declaración a los testigos, también visionaron las cámaras de seguridad.

El pasado diciembre, un joven asaltó a última hora de la tarde una farmacia de la Mariola. Lo hizo armado con un cuchillo y con la cara tapada, diez minutos antes de la hora del cierre del establecimiento. Las trabajadores pudieron esconderse en el lavabo hasta que el asaltante, que se llevó algo de dinero y algún medicamento, se fue. En octubre, los Mossos arrestaron a tres jóvenes, un chico de 18 años y dos menores, acusados de tres asaltos a punta de navaja en los barrios de Pardinyes y Cappont. Amenazaban a las víctimas con armas blancas para robarles.