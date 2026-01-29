Bajan un 11% las Urgencias banales en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida gracias a un chat con IA

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El hospital Arnau de Vilanova ha registrado un descenso anual del 11% en el número de visitas de más baja complejidad (nivel 5) que recibe el servicio de Urgencias, después de que en diciembre de 2024 incorporara una herramienta pionera de autotriaje basada en un chat con inteligencia artificial. Consiste en un cuestionario de unos tres minutos en el que los usuarios indican sus síntomas de forma anónima y reciben una recomendación sobre cuál es el recurso sanitario más adecuado para su caso: un CAP de Urgencias (CUAP), su CAP o el servicio hospitalario.

El director clínico territorial de Urgencias, Oriol Yuguero, explicó que la herramienta “está basada en los protocolos del Institut Català de la Salut (ICS) y es más conservadora de lo que diría un médico”, por lo que aconseja ir al hospital ante el mínimo indicio o duda de una posible complicación, generando un código QR a los pacientes que les da prioridad en el triaje presencial. En efecto, el chat recomendó ir al Arnau de Vilanova a la mayoría (56%) de las personas que lo usaron durante el pasado invierno.

Yuguero celebró que la herramienta, pionera en el Estado, está teniendo un impacto “significativo, sobre todo entre los pacientes más jóvenes”. En sus primeros cuatro meses de funcionamiento, durante el plan de contingencia invernal 2024-2025, en el Arnau hubo un 6% menos de Urgencias de baja complejidad (niveles 4 y 5) que en el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a 1.215 visitas evitadas y reconducidas a la Atención Primaria. Este descenso rompió el patrón de los últimos tres años de incrementos de urgencias leves en el hospital.

El chat de autotriaje está disponible en la web del Arnau y en la app Salut Lleida. Yuguero confía que próximamente se podrá vincular con la app La Meva Salut y con el historial clínico de los pacientes, con garantías de privacidad, lo que “permitiría mejorar mucho su eficacia, ya que ahora solo dispone de datos de género y edad”, explicó.

La herramienta ha sido proporcionada por Mediktor, con la colaboración de la Fundació TIC Salut Social y el eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).