SEGRE

EDUCACIÓN

Concentración de docentes en sus centros antes del paro del día 11

Protesta de docentes en la escuela Ramon Faus i Esteve de Guissona. - JUNTA DE PERSONAL DE EDUCACIÓN DE LLEIDA

Protesta de docentes en la escuela Ramon Faus i Esteve de Guissona. - JUNTA DE PERSONAL DE EDUCACIÓN DE LLEIDA

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Decenas de docentes leridanos se concentraron ayer en sus centros en señal de protesta por sus condiciones laborales antes de la huelga unitaria del próximo 11 de febrero. “Con pancartas y acciones coordinadas, hemos hecho visible de nuevo el malestar creciente del colectivo ante unas condiciones laborales insostenibles”, afirmó una portavoz de la Junta de Personal de Lleida. Por su parte, el personal laboral de Educación está llamado a la huelga hoy ante la falta de mejoras salariales.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking