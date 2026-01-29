Concentración de docentes en sus centros antes del paro del día 11

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Decenas de docentes leridanos se concentraron ayer en sus centros en señal de protesta por sus condiciones laborales antes de la huelga unitaria del próximo 11 de febrero. “Con pancartas y acciones coordinadas, hemos hecho visible de nuevo el malestar creciente del colectivo ante unas condiciones laborales insostenibles”, afirmó una portavoz de la Junta de Personal de Lleida. Por su parte, el personal laboral de Educación está llamado a la huelga hoy ante la falta de mejoras salariales.