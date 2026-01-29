SEGRE

Denuncian cortes simultáneos en los accesos a la partida Quatre Pilans de Lleida

A causa de las obras de una línea de alta tensión

Vecinos dijeron que Cobra y Solaria llevaron a cabo los cortes. - AAVV HORTA SUD

La asociación de vecinos Horta Sud de Lleida denunció el corte simultáneo de los tres accesos principales a la partida de Quatre Pilans que sucedieron ayer a causa de las obras de la línea de alta tensión entre Alcarràs y Lleida, por lo que acusó de “incompetente” a la Paeria. Un portavoz explicó que los cortes causaron momentos de tensión a la hora de llevar a los niños a la escuela.

