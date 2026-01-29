Encuentros de investigadores de ciencias sociales y química en la UdL

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La inclusión social en la Mariola, los efectos del tenis mesa en la enfermedad de Parkinson o la dimensión social e histórica de las crisis sanitarias en Lleida son las temáticas de algunas de las investigaciones seleccionadas en la convocatoria 2023-2025 de ayudas del Instituto de investigación de desarrollo social y territorial de la UdL (INDEST). El Rectorado acogió ayer su jornada anual, en la que los investigadores expusieron sus proyectos. “Todos tienen un claro impacto territorial”, explicó la subdirectora del instituto, Maricel Oró.

Por otra parte, el campus de Agrónomos acogió el 14 encuentro de jóvenes investigadores de los Països Catalans, organizado por la Societat Catalana de Química.