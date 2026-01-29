Larrosa dice que la estación de autobuses se estrenará en marzo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, anunció ayer en UA1 que “en marzo se pondrá en marcha” la nueva estación de autobuses que la Generalitat construye en los Docs y el entorno de la antigua harinera La Meta, y añadió que entonces "podremos comenzar a trabajar directamente con los usos que ha de tener el apeadero”, la antigua estación de la calle Saracíbar. Aseguró que “pronto sacaremos el concurso para el proyecto arquitectónico” de este inmueble, en el que el ayuntamiento quiere “encajar” diferentes usos que sean “compatibles”, de entre las propuestas generadas en el proceso participativo. “Los técnicos están agrupando los usos compatibles para que los equipos de diseño lo tengan presente”, detalló. “La clave es que sea un espacio de proximidad, muy dinámico, vivo, que sea compatible con el uso residencial, porque arriba viven personas”, argumentó.

Asimismo, espera que con la inversión anunciada para Rodalies se puedan mejorar frecuencias en las líneas de Lleida y confía en un acuerdo con el gobierno de Aragón para la de Monzón. Respecto a la iniciativa de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura de crear un tranvía en Lleida, cree que “es una inversión muy cara y costosa de mantener”. “No entra en nuestro imaginario ponernos ahora en este proyecto porque tenemos otro, acabar el diseño de las nuevas líneas de buses y el modelo”, aseveró.

Por otra parte, recordó que el 3 de febrero anunciará su nueva estrategia para afrontar el resto del mandato. Según ha podido saber este diario, prevé cambios en su gabinete. Varias fuentes indicaron que tendría cerrada la incorporación de Natàlia Lloreta, exdirectora de FiraTàrrega, mientras que el actual jefe de gabinete, Xavier Batalla, podría salir.