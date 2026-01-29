Lleida Ocasió pondrá a la venta 650 vehículos usados

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La edición número 29 del salón de vehículos usados y de Km 0, Lleida Ocasió, se celebrará del 6 al 8 de febrero con 33 expositores (dos más que el año pasado) que pondrán a la venta 650 vehículos en una superficie de 12.100 m2. La concejala de Promoción de la ciudad, Pilar Bosch, destacó que han aumentado en 2.500 m2 el espacio cubierto respecto al año pasado, gracias a la incorporación del pabellón 5. El certamen, organizado por Fira de Lleida, abrirá de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 y la entrada es gratuita. El 80% de los expositores son la de capital, un 16% del resto de la demarcación y el 4%, de otras procedencias. Bosch afirmó que “el parque automovilístico está envejecido (una media de más de 13 años) y se necesita esta oferta de vehículos a precios asequibles”.

Jaume Saltó, presidente de la Cámara de Comercio, detalló que habrá utilitarios, coches de alta gama, 4x4, furgonetas y autocaravanas, con garantía y facilidades de financiación. Asimismo, habrá vehículos de gasolina, gasóleo, híbridos y eléctricos.

Sandra Castro, vicepresidenta segunda de la Diputación, subrayó que ferias como esta “dinamizan la economía leridana” y remarcó que se trata de “un escaparate de lujo” para los compradores. Asimismo, Emília Chacón, directora de los servicios territoriales de Administración Local, subrayó que Lleida Ocasió “es una demostración más de la potencia ferial de la ciudad”.

Por su parte, Mario Pinilla, presidente de la Asociación de Empresas de Automoción, indicó que en el salón se podrá “probar, comparar, informarse y tomar decisiones de compra con criterio, en un entorno profesional y de confianza”. Apuntó que en Lleida 173.319 vehículos, el 58,6% del total, tienen más de 10 de antigüedad. En toda la demarcación se vendieron 23.555 vehículos de ocasión en 2025, un 4,45% más que en 2024. De nuevos se vendieron 8.748.