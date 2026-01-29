La Paeria y la Generalitat acuerdan ampliar la Oficina de Lleida Turismo y reforzar la atención al visitante

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Lleida han llegado a un pacto para impulsar el turismo de la ciudad con una renovada oficina de turismo conjunta. El proyecto, impulsado por la Dirección General de Turismo, busca mejorar la atención al visitante, optimizar los recursos y reforzar la proyección turística del territorio. Este pacto también implicará una ampliación de la Oficina de Lleida Turismo y ocurrirá un punto informativo que integrará los servicios de la Generalitat y los municipales, para ofrecer una atención más eficiente a los visitantes basada en una información más completa y accesible.

Aparte de querer mejorar la experiencia del visitante, la iniciativa conjunta también busca coordinar las estrategias y mensajes locales con la promoción turística de Cataluña; optimizar los recursos humanos y económicos; ganar eficacia en la gestión; y reforzar el posicionamiento del territorio, integrándolo dentro de las rutas, productos y campañas turísticas del país.

La directora general de Turismo, Cristina Lagé, en el centro de la imagen acompañada del alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y miembros de los equipos de la Dirección General de Turismo y del Ayuntamiento de Lleida.ACN

Según ha valorado el alcalde de Lleida, a Fèlix Larrosa, la futura oficina "se concibe como un elemento clave para dinamizar el centro urbano y reforzar la vinculación del turismo con la historia y la identidad. Lleida es rica en patrimonio con la Seu Vella, las Curtidurías, la misma Paeria o el nuevo Museo Morera. Y todo, a una distancia asumible a pie. Pero también ofrecemos una gastronomía de proximidad que nos caracteriza, una Horta que nos identifica y una actividad cultural en clara efervescencia. Y somos la puerta de entrada al turismo de naturaleza y deporte de la demarcación. Por todo eso, es clave vendernos y explicarnos. Con esta oficina lo haremos todavía mejor".

Por su lado, la directora general de Turismo, Cristina Lagé, cree que "la nueva oficina se convertirá en un punto único de información turística que integrará, en un mismo espacio, los servicios municipales y los de la Generalitat, ofreciendo una información más completa, clara y accesible; alineando la promoción local con las políticas turísticas del país; optimizando recursos humanos y económicos; e integrando el territorio dentro de las rutas, productos y campañas turísticas de Cataluña".