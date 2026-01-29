Un vecino de Lleida recibe un falso mail de los Mossos imputándole varios delitos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Lleida recibió el miércoles un correo electrónico simulando ser de los Mossos d'Esquadra que lo informaba de que tenía pendiente un arresto inmediato acusado de varios delitos. En el correo, los estafadores le alertaban que el escrito se hacía a petición del director general de la Policía de Cataluña y de la Agencia de Seguridad contra la Ciberdelincuencia de Cataluña con “relación en varios ciberdelitos y posesión ilegal de drogas encuentrados dentro de su ciberespacio”.

Asimismo, añadían que varias agencias nacionales e internacionales habían identificado al usuario por delitos de pornografía infantil, homosexualidad [sic], exhibicionismo, sexo comercial o tráfico de drogas. Por eso, instaban a presentarse en una comisaría o responder al correo. El objetivo de estas estafas es conseguir datos personales o bancarios.