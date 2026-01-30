Detenidas dos mujeres por hurtar ropa por valor de 435 euros en dos tiendas del Eix Comercial de Lleida

Agentes de la Urbana y de los Mossos en el Eix Comercial en una imagen de archivo. - Jordi Echevarria

Los Mossos d'Esquadra detuvo este jueves en Lleida a dos mujeres, de 25 y 27 años, como presuntas autoras de dos hurtos en dos tiendas del Eix Comercial de Lleida. Los hechos sucedieron hacia las 15.30 horas, cuando una dotación policial, que hacía patrullaje preventivo por el Eix Comercial, fue requerida por parte de un vigilante de seguridad que manifestaba que dos mujeres habían hurtado ropa en un establecimiento de la plaza Sant Joan.

Los agentes iniciaron la búsqueda de las sospechosas por la zona y poco después las localizaron, con dos bolsas llenas de prendas de ropa por valor de 435 euros, en el cruce de la calle Major con la calle Cavallers. Después de constatar que las piezas las habían sustraído en dos establecimiento del Eix Comercial, los policías procedieron a la detención de las mujeres.

Las detenidas quedaron en libertad con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridas.