La Paeria de Lleida rehúsa las mociones de PP y Junts contra el 'hub' cívico de Balàfia y aprueba la de ERC para consensuar un plan de inclusión

El pleno de la Paeria de Lleida sólo ha sacado adelante una de las tres mociones relacionas con el modelo de inclusión de la ciudad y el hub cívico de Balàfia. Así, han sido rechazados los documentos del PP –sólo han votado a favor PP y Vox, Junts se ha abstenido y PSC, ERC y Comú han votado en contra– y también ha sido tumbada la propuesta de Junts –con los todos los grupos en contra–. Sí ha prosperado, con los votos a favor de PSC ERC y Comú, el rechazo de PP y Vox y la abstención de Junts, la moción de ERC. En su documento, los republicanos apuestan por impulsar "la creación o adecuación de un ente estable y representativo que permita ejercer funciones de coordinación, seguimiento e impulso estratégico de las políticas de inclusión y lucha contra el sinhogarismo en la ciudad de Lleida, con capacidad de planificación, decisión y seguimiento." También reclama elaborar "el mapa de solidaridad de ciudad", que defina todos los recursos, municipales, de otras administraciones y de entiats sociales, en funcionamiento y proyectados, sus usos, capacidades y distribución en el municipio, para "reforzar las políticas de sensibilización y comunicación entorno estos programas y recursos".

El debate de estas mociones ha estado marcado por el tono áspero y las discusions entre PP, ERC y Junts, mientras que el PSC, por su parte, ha defendido el proyecto del hub cívico diciendo que revitaliza una zona "dejada" del barrio de Balàfia, convirtiéndola en un "espacio vivo", con servicios sociales y comunitarios y que "explicarán sus usos las veces que haga falta" las próximas semanas.

El pleno ha destacado por el numeroso público, con muchos vecinos de Balàfia, algunos de los cuales no han parado de gritar y lanzar improperios y a los cuales se les ha llamado la atención varias veces. También han asistido al pleno alumnos de varios institutos de la ciudad de Lleida y de los alrededores.

Por otra parte, el pleno de la Paeria de Lleida ha guardado un minuto de silencio por la mujer asesinada el pasado domingo en la calle Ciutat de Fraga a manos de su compañero de piso en una causa que está abierta por un delito de asesinato. Antes del inicio de la sesión plenaria se ha leído una declaración institucional en contra de la violencia machista.

