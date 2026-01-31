Abogados de Lleida piden mejores condiciones en los turnos de oficio

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El Col·legi de l'Advocacia de Lleida celebró ayer su fiesta patronal en honor a Sant Raimon de Penyafort, en la que pusieron en valor el turno de oficio como la “garantía de una tutela judicial efectiva para las personas con falta de recursos”. Así lo afirmó el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, que presidió el acto y reconoció que “los profesionales que lo prestan habían sufrido desde hace muchos años un trato injusto desde la perspectiva económica”. El conseller celebró que el acuerdo alcanzado a finales de 2025 para renovar el convenio que regula este servicio de asistencia jurídica gratuita permitirá un incremento de 5,7 millones anuales durante cuatro años en su financiación pública.

La decana del Col·legi, Antonieta Martí, señaló que el turno de oficio “suele ser el primer y único contacto de muchas personas con la justicia, una expresión clara de la función social de nuestra profesión y una garantía efectiva del derecho fundamental a la defensa”. El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu Casals, reconoció que “hemos dado un paso adelante” para recuperar el 31% del poder adquisitivo perdido en los últimos 15 años, pero “no estamos satisfechos, queda mucho camino”, dijo.

El acto sirvió para dar la bienvenida con la imposición de la toga a los 19 letrados que se incorporaron al Col·legi en 2025. También se homenajeó a 7 que celebran 25 años en la profesión, y a otros 7 que cumplen 40: Yolanda Sisó, Sergi Burgués, Joaquín Carbonell, Luis Alberto Mir, Antonio Palau, Josep Prunera y Candi Pujol.