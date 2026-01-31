Adjudican obras previas para el polígono de Torreblanca

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El polígono industrial de Torreblanca recibe finalmente el primer impulso tangible desde que el proyecto fue aprobado inicialmente en el 2022. El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha adjudicado a e-distribución, la compañía distribuidora de Endesa, un contrato de 7.941.231 euros (con IVA) para ejecutar las modificaciones de instalaciones eléctricas necesarias para alimentar las futuras naves del complejo y garantizar la viabilidad, con un plazo previsto de 48 meses para completar estos trabajos previos a la urbanización.

Será necesario renovar 50 metros de una línea de alta tensión de Mangraners, así como construir una nueva subestación eléctrica, sustituir el transformador de la estación de Mangraners por una de más potencia y hacer revisiones y ajustes en las de Santa Anna y Alfarràs.

Después de varios anuncios que todavía no se han materializado, a finales de enero la Generalitat se comprometió a aprobar el plan director urbanístico de Torreblanca (y de su estación intermodal ferroviaria asociada) durante el primer trimestre del 2026.

Así lo indicaron altos cargos del departamento de Territori a representantes del Foro Secore durante la última reunión en Barcelona, en la cual también señalaron que entre finales de año y el primer trimestre del 2027 se podrá disponer de los proyectos de urbanización y parcelación, lo cual permitiría iniciar las primeras obras de desarrollo del polígono proyectado al lado derecho de l'N-240 en dirección a las Borges, más allá del cruce con la variante sur (C-13).