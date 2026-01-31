App de los Mossos para seguimientos de los delincuentes multirreincidentes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra han creado una aplicación, que han bautizado como CercAut, que les permite hacer un seguimiento a los delincuentes activos con riesgo de persistencia (DARP) de Catalunya, es decir, aquellos que hayan cometido al menos dos delitos contra el patrimonio en los últimos seis meses y cuyo historial indique un riesgo de continuidad en su conducta delictiva.

La aplicación, de uso policial que ya está operativa, sirve para gestionar información sobre estos delincuentes multirreincidentes y realizar un seguimiento de los mismos, según avanzó El Periódico y confirmaron fuentes policiales. En ella se pueden almacenar datos sobre los delitos que han cometido y se generan indicadores de cada sospechoso durante un periodo de tiempo, así como clasificaciones por tipología de robos o hurtos —con o sin violencia—, y permite establecer parámetros de actuación, como dispositivos policiales en lugares concretos.

Los Mossos calculan que en Catalunya hay 3.969 personas que se pueden incluir en la categoría DARP, el 78% de los ellos en el área metropolitana de Barcelona y el otro 22% en el resto del territorio.

El plan ‘Kanpai’ de los Mossos, que se desplegó a principios de abril con el objetivo de hacer frente a la multirreincidencia, dejó hasta finales de año un balance de 470 detenidos con más de 4.000 antecedentes. En la demarcación hubo dispositivos en Lleida, Tàrrega y La Seu d’Urgell, que se saldaron con unos 600 identificados con 1.700 antecedentes y al menos siete detenidos.