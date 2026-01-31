El importe de obra licitada en Lleida sube un 29%, hasta los 210 millones de euros

Las licitaciones de obra pública en Lleida aumentaron un 29,5% el año pasado hasta alcanzar los 210,3 millones de euros. Así lo recoge el informe anual que publicó ayer la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) y que sitúa a Lleida como la tercera provincia que más volumen de actuaciones llevó a cabo, superando a Girona. Por otro lado, también destaca que el ayuntamiento de Lleida fue la tercera administración con un mayor presupuesto licitado de Catalunya, con en 275,448 millones de euros entre obras y servicios. Una cifra que se debe básicamente a que en 2025 licitó el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras por 238,3 millones de euros. Paralelamente, la CCOC también recoge en su informe anual que el peso de las licitaciones del Estado sigue a la baja y actualmente solo representan el 15,5% del total con 619,1 millones de euros, un 6,9% menos que en 2024 y un 81,6% menos que en 2022. En este ámbito también destaca que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) licitó el año pasado obras por valor de 129,5 millones, un 54,2% menos que en el ejercicio anterior. En este sentido, la propia CCOC detalla que Adif solo ha ejecutado 4.072 de los 9.864 millones de euros que se comprometió a invertir en obras en Catalunya entre 2010 y 2023.

En cuanto a las obras y servicios licitadas en Lleida, la más cuantiosa es la recogida de basuras y limpieza viaria de Lleida ciudad. Le sigue la puesta a punto del nuevo sistema de seguridad local y la instalación de cámaras de videovigilancia por unos 33,8 millones dividido en dos contratos; el servicio de alumbrado público, valorado en 27,2 millones de euros; y la redacción del proyecto para la nueva comisaría de los Mossos d’Esquadra en la capital y su ejecución, presupuestado en 24,2 millones. También la licitación del nuevo centro INEFC de La Seu d’Urgell por 11,6 millones de euros; la concesión de uso del solar ubicado en la calle Josep Pallach en Lleida para construir una residencia por un importe de 4,8 millones de euros; los trabajos de mejora de la cárcel de Ponent, presupuestados en 1,2 millones; o la nueva deixalleria de Solsona por 645.701 euros. También se destinaron más de 42 millones de euros a la mejora de varios tamos de carreteras de la provincia.