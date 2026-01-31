Lleida refuerza su identidad como ciudad universitaria con nueva cartelería en las entradas de la ciudad

Se ha instalado nueva señalización en las entradas de Lleida para reforzar la marca de ciudad universitariaAyuntamiento de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida ha instalado en los principales accesos a la ciudad los primeros carteles que ponen en valor su carácter de ciudad universitaria desde el año 1300, fecha de fundación del Estudio General. La iniciativa quiere reforzar la identidad académica de la capital del Segrià e impulsar la marca “Lleida, Capital universitaria”.

La nueva señalización ya es visible en las entradas por la antigua N-II y la N-240, y a lo largo de este año se prevé renovar el resto de accesos con el mismo diseño.

La acción se enmarca dentro del plan conjunto impulsado por la Paeria y el Consell Social de la Universidad de Lleida, en el marco del protocolo de colaboración 2024-2027, con el objetivo de poner en valor la tradición universitaria de la ciudad, atraer y retener talento joven y generar nuevas oportunidades de futuro. El convenio se articula en cuatro ejes: conectividad; transporte público y señalización; vivienda y oferta cultural, turística, comercial y de ocio; y comunicación.