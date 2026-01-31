Lleida renueva el alumbrado de la calle Ferran el Catòlic

El Ayuntamiento de Lleida renueva el alumbrado de la calle Ferran el Católico con la sustitución integral de las farolasAyuntamiento de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida iniciará el próximo 2 de febrero una actuación integral de modernización del alumbrado público en la calle Ferran el Catòlic. El proyecto incluye la sustitución completa de las farolas actuales, algunos de los más antiguos de la ciudad, así como la renovación total de la infraestructura eléctrica asociada.

Los trabajos prevén la instalación de 31 nuevas farolas, la creación de una nueva canalización soterrada y el cambio de todo el cableado eléctrico, ya que la instalación existente requiere una actualización completa. Esta intervención permitirá mejorar de manera significativa la calidad lumínica de la calle.

Les obras comportarán afectaciones de tráfico, con el corte del carril en dirección a la Mariola durante el tiempo de ejecución. Como alternativa, se habilitarán desvíos por la calle de Mercè. La duración prevista de los trabajos es de aproximadamente un mes y medio.