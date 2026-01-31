Veterinaria de la UdL estrena un aula de simulación con tecnología punta

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) inauguró ayer el nuevo Espacio de Simulación y Autoaprendizaje Veterinario (SIMVET), un aula innovadora donde el alumnado del doble grado en Veterinaria y Ciencia y Producción Animal podrá practicar anatomía, cirugía y situaciones clínicas mediante simuladores, pantallas táctiles, gafas 3D, modelos anatómicos y material real, sin necesidad de trabajar con animales vivos. El nuevo espacio, que tiene capacidad para 6 personas y que ya se ha estrenado, está ubicado en la primera planta de la biblioteca de la escuela de Agrónomos de la UdL.

“Se trata de la primera fase de un proyecto que quiere dar servicio a los 360 estudiantes del doble grado, que este curso cumple diez años”, explicó el director de Agrónomos, Jordi Graell, durante la jornada inaugural de ayer. El acto contó también con la presencia de la rectora de la UdL, Maria Àngels Balsells; el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn; la presidenta del Consejo Social de la UdL, Carmina Chia; la directora de Bibliotecas de la UdL, Montse Larios; la subdirectora de Veterinaria, Irina Garcia-Ispierto; y el presidente del Colegio de Veterinarios de Lleida, Miquel Molins. Por su parte, Balsells puso en valor el alcance del proyecto. “Es una iniciativa que nos permite ofrecer una docencia puntera y preparar mejor a nuestros estudiantes”, señaló, recordando que la universidad trabaja en otros proyectos vinculados a la formación veterinaria, como la granja experimental para alumnos en prácticas de Mollerussa, que todavía se encuentra “en fase inicial”. El aula SIMVET se organiza en cuatro secciones: una de nuevas tecnologías, con una pantalla multitáctil de anatomía para simular cirugías reales; una zona de autoaprendizaje y un sistema de simuladores clínicos. Entre estos, destacan los simuladores bovinos para practicar inseminación artificial, anestesia epidural o extracciones de sangre. La primera fase del proyecto ha supuesto una inversión de 40.000 euros, y en los próximos dos años, la Diputación aportará 130.000 euros más, reforzando así una formación adaptada a las necesidades actuales del sector veterinario.