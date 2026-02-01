Adjudican el plan para consolidar cinco tramos del Turó de Gardeny

Los desprendimientos de rocas y sedimentos en el Turó de Gardeny han sido ciertamente frecuentes en los últimos años. El ayuntamiento asegura que han sido muy localizados, pero ha decidido tomado cartas en el asunto para poner remedio a esta situación. El pasado mes de septiembre encargó a la empresa Euro Geotecnica SAU hacer una inspección geotécnica y geológica detallada de la ladera en la que se analizaron un total de 2,3 kilometros de los flancos norte, sureste y suroeste con el objetivo de “disponer de una base técnica” que permita “evaluar el comportamiento geológico de los taludes e identificar las prioridades de actuaciones”.

Según informaron fuentes municipales, los resultados del informe concluyeron que hay “cinco tramos” prioritarios para actuar, pero no especificaron su ubicación exacta.

A raíz de esta situación, en noviembre adjudicó a la propia Euro Geotecnica SAU el contrato para definir las medidas de consolidación de estos cinco tramos y actualmente se encuentra en fase de redacción y los trabajos se llevarán a cabo en las próximas semanas. El contrato encargando estas labores se hizo público la pasada semana. En este sentido, desde el propio ayuntamiento reconocieron que “en los últimos dos años se han registrado algunos episodios puntuales de caída de material en determinados puntos de la ladera del Turó, que se han limitado a afectaciones materiales muy localizadas”. Unos episodios localizados que, con este nuevo encargo, el consistorio quiere enmendar de una vez por todas los problemas de estabilidad del Turó y su entorno, por donde pasan vías como Ronda o la carretera N-II.

Precedentes

El caso más reciente de problemas de estabilidad en el Turó de Gardeny tuvo lugar en 2021, cuando las brigadas municipales retiraron una piedra de grandes dimensiones que estaba en la ladera a la altura de la calle Cos-Gayón y que corría peligro de desprendimiento. Pero el incidente más recordado tuvo lugar hace casi ocho años, cuando en 2018 se desprendieron por la lluvia partes del Turó entre Cos-Gayón y Ronda, lo que obligó a cortar durante varios días un carril de circulación de la primera calle. En 2020, dos años después, se ancló y estabilizó el saliente que se desprendió. En los últimos años también ha habido desprendimientos en el Turó de la Seu Vella.