Confinados por un fuego en Lleida y arde una chimenea en Senterada

Publicado por A.G.B. Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat trabajaron entre la noche del viernes y la madrugada de ayer en sendos incendios de vivienda en Lleida y en Senterada, en el Pallars Jussà. El primero de ellos se declaró a las 22.47 horas del viernes en la calle Maragall de la capital del Segrià. Al lugar acudieron seis dotaciones. Al parecer salía mucho humo de un piso de un edificio de cuatro plantas. Los Bomberos pidieron a los siete residentes de uno de los pisos, cuatro de ellos menores, que se confinaran en una habitación exterior y que pusieran una toalla húmeda debajo de la puerta. Otros tres vecinos de otro piso se confinaron en un balcón. Los efectivos comprobaron que el fuego provenía de una cocina y que había ardido una olla en el fuego pero que no había pasado a mayores. Por su parte, el SEM atendió a dos personas que estaban muy nerviosas.

Por otra parte, diez dotaciones acudieron a las 5.10 horas de la madrugada de ayer a Cérvoles, núcleo de Senterada. Hubo un fuego en una chimenea de una casa y tuvieron que desmontar parte de la cubierta para poder sofocarlo. Utilizaron la autoescalera y tardaron más de dos horas en poderlo dar por extinguido. No hubo personas afectadas y ardieron unos nueve metros cuadrados de cubierta.