Cortan un carril de Ferran el Catòlic a partir de mañana para renovar farolas

El ayuntamiento cortará a partir de mañana el carril de la calle Ferran el Catòlic en dirección hacia la avenida Pius XII para renovar su alumbrado. Esta operación durará aproximadamente un mes y medio y, el consistorio habilitará desvíos a través de la calle de la Mercè hasta el fin de las obras. En total se colocarán 31 nuevas farolas, se hará una nueva canalización soterrada y se sustituirá todo el cableado eléctrico, que está obsoleto. Esta actualización comportará una “mejora sustancial” de la iluminación de esta vía, según aseguró el propio ayuntamiento.

Esta operación forma parte de las actuaciones previstas en el nuevo contrato de mantenimiento y gestión del alumbrado público, que prevé la renovación de 14.545 puntos de luz por toda la ciudad. En el caso de Ferran el Catòlic, la actuación consiste en la renovación íntegra de las farolas y su infraestructura para adaptar el alumbrado de esta calle a los estándares actuales.

En relación al nuevo contrato y la renovación de 14.545 puntos de luz, se prevé que las nuevas farolas que se instalarán en los próximos meses cuenten con tecnología led, que es más eficiente y sostenible, e incorporar sistemas de control, telegestión y sensores inteligentes que permiten optimizar el consumo energético y mejorar el servicio. En este sentido, el gobierno municipal prevé que algunas de estas tengan prestaciones como por ejemplo un botón del pánico para emergencias o puntos de carga para móviles y patinetes. Estas últimas semanas el gobierno municipal ha hecho visitas por los barrios para informar a los vecinos de estas mejoras y hacer inventario de los puntos oscuros para eliminarlos.