El PP denuncia el mal estado de un parking de Balàfia
El PP de Lleida denunció el “lamentable estado de abandono” del parking de las piscinas de Balàfia, una zona que “presenta hoyos importantes, falta total de iluminación y una degradación evidente que genera inseguridad entre los vecinos”. El jefe de la oposición, Xavier Palau, recordó que la edil del barrio y de Urbanismo, Begoña Iglesias, visitó Balàfia esta misma semana para anunciar reformas en el alumbrado, pero “sorprendentemente se siguen olvidando del parking de las piscinas”, lamentó, y valoró que “esta dejadez no es un caso aislado”. En un estado similar están los parkings detrás del colegio Frederic Godàs, el próximo al Santa Maria o el de detrás del campus de Cappont. La Paeria indicó que llevará a cabo mantenimientos cuando mejore la climatología.