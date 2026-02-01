SEGRE

El PP denuncia el mal estado de un parking de Balàfia

Parking de las piscinas. - PP LLEIDA

Redacció

El PP de Lleida denunció el “lamentable estado de abandono” del parking de las piscinas de Balàfia, una zona que “presenta hoyos importantes, falta total de iluminación y una degradación evidente que genera inseguridad entre los vecinos”. El jefe de la oposición, Xavier Palau, recordó que la edil del barrio y de Urbanismo, Begoña Iglesias, visitó Balàfia esta misma semana para anunciar reformas en el alumbrado, pero “sorprendentemente se siguen olvidando del parking de las piscinas”, lamentó, y valoró que “esta dejadez no es un caso aislado”. En un estado similar están los parkings detrás del colegio Frederic Godàs, el próximo al Santa Maria o el de detrás del campus de Cappont. La Paeria indicó que llevará a cabo mantenimientos cuando mejore la climatología.

