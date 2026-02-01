Herido al golpearse con una señal en una jornada con fuertes vientos

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un hombre de 32 años resultó herido ayer por la mañana en Ciutat Jardí por el impacto de una señal. El incidente tuvo lugar a las 11.32 horas en la intersección entre la calle Arquitecte Ignasi Miquel y Ciutat Jardí con una señal vertical con el nombre de la primera calle. Un testigo alertó al 112 explicando que había un hombre en el suelo porque le había caído una señal encima por el viento. Al lugar acudió una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendió in situ por el golpe sufrido. Posteriormente, fue trasladado al CUAP para ser sometido a una revisión, según informó el SEM. Los Bomberos también recibieron el aviso pero no fue necesaria su presencia. Por su parte, la Paeria explicó que la Guardia Urbana había acudido al lugar pero, al llegar, no había ninguna persona. Añadió que presuntamente la persona se topó con la señal cuando esta ya había caído y fue atendida por una herida leve. Asimismo, la Policía Local informó a Servicios Urbanos para que retiraran el elemento.

Las fuertes rachas de viento que hubo ayer provocaron otros desperfectos en Ponent. Los Bomberos de la Generalitat hicieron una docena de servicios, la mayoría de ellos en la capital del Segrià, donde se registraron rachas de 70 kilómetros por hora. Así, por ejemplo, revisaron una fachada por la caída de cascotes en Passeig de Ronda. Cayeron árboles en la avenida del Exèrcit y Antoni Solé (La Bordeta).

En Blondel cayeron cristales en la vía pública y una chapa de uralita se desprendió en la calle del Enginyer Santi Companys (Ciutat Jardí). En la N-240 en la capital del Segrià cayó un cartel. También hubo servicios en Alpicat y Castelló de Farfanya, entre otros. En Alguaire se alcanzaron rachas que superaron los 80 km/h y en Espot, en la cota 2.500, sobrepasaron los 90 km/h. En Portbou se alcanzaron los 136 km/h y en El Perelló, los 130.