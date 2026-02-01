Lleida es la capital más rentable para comprar un piso y alquilarlo

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Lleida recupera el primer puesto en el ranking de las capitales del Estado donde resulta más rentable comprar una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler. De acuerdo con los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, adquirir una casa en la ciudad ofrecía un retorno anual medio del 7,5% al cierre de 2025, ligeramente mayor al 7,3% del año anterior, cuando figuraba como la cuarta capital más rentable (por detrás de Murcia, Huelva y Jaén). No obstante, este rédito ha caído de forma significativamente en los últimos años, ya que en 2020 era del 8,7%.

El presidente del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria (API) de Lleida, Josep Maria Esteve, explicó que “el precio de compraventa continúa siendo muy bajo en la ciudad” y ha sufrido pocas variaciones a lo largo de los años, sobre todo en el caso de los pisos de segunda mano. Mientras, “los precios reales de los alquileres están bastante asimilados a las regulaciones, lo que nos permite continuar siendo muy rentables”, añadió.

Los inversores consideran que la rentabilidad de una vivienda es óptima entre el 6 y el 8%. “Por debajo se considera baja, y por encima excelente”, afirmó Esteve, que advirtió que “esta rentabilidad es bruta, hay que restar las posibles reformas, impuestos y gastos de la comunidad”. Asimismo, explicó que “muchos inversores están declinando comprar pisos” desde el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor el tope de precios a los alquileres de habitaciones y de temporada. Aunque señaló que aún es pronto para percibir el impacto de esta medida, augura una fuerte bajada de la oferta de pisos en alquiler.

La rentabilidad media de la compra de una vivienda ha bajado en el Estado entre 2024 y 2025, del 7,2% al 6,7%. Detrás de Lleida, las siguientes capitales a la cabeza son Murcia (7,4%) y Zamora (7,2%). Mientras, los locales comerciales son el producto que mayores beneficios generan en casi todas. Lleida y Tarragona empatan en el top 3, con rentabilidades del 10,7% en un ranking liderado por Murcia (11,6%) y Zaragoza (10,9%). Asimismo, Lleida y Zaragoza también ocupan el tercer puesto en la rentabilidad de las oficinas, del 9,6%.