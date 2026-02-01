EMPLEO|OCUPACIÓN
Lleida inicia el programa Integral Plus para facilitar la contratación indefinida
Es una iniciativa del Institut Municipal d'Ocupació con el Servei Català d'Ocupació
El Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO) , con la colaboración del Servei Català d’Ocupació (SOC) en Lleida, ha impulsado el Programa Integral Plus para fomentar la contratación indefinida en empresas del Segrià.
La iniciativa, dirigida a personas en situación de paro, comporta apoyo económico, formación adaptada al puesto de trabajo y acompañamiento técnico a lo largo del proceso. Se trata de la evolución del programa 30 Plus del SOC Catalunya, y tiene la voluntad de garantizar una mejor adaptación al sitio de trabajo y favorecer la continuidad laboral.
Las personas que quieran adscribirse deben ser mayores de 30 años en situación de paro de larga duración, o bien mayores de 45 años. También tienen que estar inscritas como demandantes de empleo en la Oficina de Treball (OTG) y deben tener residencia en el Segrià.
Con respecto a las empresas, también reciben beneficios si participan en el programa. Entre ellos, una subvención de 690,61 euros mensuales, durante un máximo de 18 meses, por cada contrato indefinido a jornada completa, con un importe total máximo de 12.430,98 euros por contrato. También recibirán la gestión integral de la oferta de trabajo, incluso la preselección de candidaturas, y asesoramiento y soporte técnico durante todo el proceso.
Su predecesor, el programa 30 Plus, ha asesorado a más de 850 empresas, ha gestionado más de 1.000 ofertas de trabajo y ha formalizado más de 870 contratos subvencionados.