Lleida inicia el programa Integral Plus para facilitar la contratación indefinida

El Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO) , con la colaboración del Servei Català d’Ocupació (SOC) en Lleida, ha impulsado el Programa Integral Plus para fomentar la contratación indefinida en empresas del Segrià.

La iniciativa, dirigida a personas en situación de paro, comporta apoyo económico, formación adaptada al puesto de trabajo y acompañamiento técnico a lo largo del proceso. Se trata de la evolución del programa 30 Plus del SOC Catalunya, y tiene la voluntad de garantizar una mejor adaptación al sitio de trabajo y favorecer la continuidad laboral.

Las personas que quieran adscribirse deben ser mayores de 30 años en situación de paro de larga duración, o bien mayores de 45 años. También tienen que estar inscritas como demandantes de empleo en la Oficina de Treball (OTG) y deben tener residencia en el Segrià.

Con respecto a las empresas, también reciben beneficios si participan en el programa. Entre ellos, una subvención de 690,61 euros mensuales, durante un máximo de 18 meses, por cada contrato indefinido a jornada completa, con un importe total máximo de 12.430,98 euros por contrato. También recibirán la gestión integral de la oferta de trabajo, incluso la preselección de candidaturas, y asesoramiento y soporte técnico durante todo el proceso.

Su predecesor, el programa 30 Plus, ha asesorado a más de 850 empresas, ha gestionado más de 1.000 ofertas de trabajo y ha formalizado más de 870 contratos subvencionados.