Lleida honra al alcalde ‘Tonet’

“Tonet era extremadamente humano y sociable, amaba mucho Lleida y todo le llevaba a actuar para mejorar la vida de los leridanos. No paró hasta fundar Joventut Republicana en 1901 para acabar con la Lleida del caciquismo, y estaría muy contento de ver la riqueza cultural que tiene hoy la ciudad”. Así fue como Joan Vives rindió homenaje ayer en la Paeria a su abuelo, Antoni Vives, el primer alcalde de ERC de la ciudad, con motivo del 140 aniversario de su nacimiento. Vives ocupó el cargo entre 1932 y 1934, cuando fue detenido, encarcelado y juzgado a raíz de los Fets d'Octubre. Después de las elecciones de febrero de 1936, volvió a ser paer en cap hasta que estalló la Guerra Civil en julio del mismo año. Cuando se instauró la dictadura, se exilió en Montpellier hasta principios de los años 50. Entonces volvió a Lleida y vivió en la calle Comerç hasta su muerte, en 1959.

“Siempre viví con mis abuelos, lo recuerdo sentado en una butaca siempre con un diario, siempre tenía caramelos en el bolsillo y le encantaba el chocolate. Era una persona muy dulce, cariñosa y querida, su entierro fue muy emotivo”, recordó Joanna Vives, nieta del exalcalde. La sala de plenos del ayuntamiento se llenó con más de quince familiares, que agradecieron la celebración de un acto en el que pudieron recordar anécdotas personales y su etapa como comerciante, ya que Vives tuvo una tienda de alfarería y de objetos para el hogar en la plaza Sant Joan. Antes de alcalde, fue directivo de la Cámara de Comercio. También recordaron que más adelante impulsó, junto con Alfred Perenya, la compra de la finca para ubicar el Camp d’Esports.

El alcalde, Fèlix Larrosa, aseguró que “recordar a Vives es reivindicar los valores democráticos y la dignidad de servir a Lleida con coraje y honestidad”. Su legado tendrá continuidad gracias a la Beca Histórica Alcalde Antoni Vives, impulsada por la Paeria y la Fundació Irla, que se presentó ayer con el objetivo de “poder dar dimensión humana a la historia”, dijo el patrón de la fundación, Joan Manuel Tresserras. En el acto también participaron el profesor de historia de la UdL Manel López y el edil Roberto Pino, y asistieron representantes municipales de ERC, Junts y Comú, así como de la Diputación.