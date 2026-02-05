Raimat impulsa que el bar de las piscinas sea también comedor social

El ayuntamiento de la entidad municipal descentralizada (EMD) de Raimat ha sacado a licitación pública la concesión del servicio de bar de las piscinas municipales con la novedad que deberá ofrecer el servicio social de comedor. El contrato está valorado en 16.800 euros y tiene una duración de dos años con la opción de prorrogarlo otros tantos. El alcalde pedáneo, Ivan Fernàndez, detalló que “la última licitación se hizo en mayo de 2023 y ya ha finalizado, por lo que volvemos a sacarlo a concurso añadiendo que deberá ofrecer el servicio de comedor tras detectar que era una necesidad para Raimat, especialmente para su gente mayor, que vive sola o no tiene accesibilidad para hacerse menús variados cada día”. El plazo para presentar ofertas acaba el 15 de febrero “y los interesados deberán presentar un proyecto de cómo deben prestar el servicio de comedor con el asesoramiento de un nutricionista para confeccionar conjuntamente los menús”, detalló el alcalde. Por el momento ya han recibido varias consultas para informarse de las condiciones del concurso.

En este sentido, Fernàndez dijo que la concesión “no solo estará disponible durante los meses de verano, sino todo el año con el objetivo de prestar un servicio de comedor de forma continua”. “Una vez analicemos las ofertas y las condiciones de sus propuestas, la intención es que la EMD complemente lo que presten los licitadores”, añadió.

Además del servicio de comedor social, la concesión también obligará al mantenimiento de las instalaciones y la limpieza del complejo, así como fomentar el consumo de productos de proximidad. El objetivo final de esta iniciativa es, además de garantizar el funcionamiento de las piscinas municipales, que el espacio “sea un lugar de convivencia, cohesión social y apoyo a las personas más vulnerables del municipio”.

El ayuntamiento pedáneo de Raimat no es el único que se ha propuesto avanzar en la creación de comedores sociales para sus vecinos. El de Lleida estrenó hace semanas el mismo servicio en tres centros de día para jubilados de La Bordeta, Santa Teresina y Santa Cecília y prevé ampliarlo a otros, y el de Corbins también lo implantó.