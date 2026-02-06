La feria Lleida Ocasió ofrece coches de entre 6.000 y 86.900 euros

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un total de 637 vehículos de todo tipo –utilitarios, coches de alta gama, 4x4, furgonetas y autocaravanas– se exponen en la 29.ª edición de Lleida Ocasió, con precios que van de los 6.000 euros de un BMW Serie 5 a los 86.900 euros de un Audi Q8. Entre los vehículos más económicos figuran también un Opel Astra y un Opel Corsa valorados en 6.000 y 8.500 euros respectivamente, mientras que entre los más caros hay un BMW M2 puesto en venta por 85.000 euros o un Land-Rover Defender que cuesta 71.990 euros.

La media de precio de las unidades presentes en la feria se sitúa aproximadamente en los 19.000 euros. Algunos expositores ofrecen descuentos a los visitantes del salón de hasta el 10% en determinados vehículos. Según los organizadores, el número inicial de vehículos que se exponen en el salón se irá incrementando a medida que se vayan produciendo ventas y se vaya renovando el parque expuesto.

La 29.ª edición de Salón del Vehículo de Ocasión de Lleida tiene lugar del viernes al domingo con 33 expositores –2 más que en 2025– y una superficie neta de exposición de 12.100 m², repartidos entre los pabellones 3, 4 y 5 y una parte de la zona exterior del recinto ferial. En el salón se puede encontrar vehículos de gasolina, diésel, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. El horario del salón, organizado por Fira de Lleida, va de 10 a 14 y de 16 a 20 h. El acceso es gratuito.