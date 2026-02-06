Los sindicatos educativos anuncian una semana de huelgas del 16 al 20 de marzo si no avanzan las negociaciones con Educación

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los sindicatos educativos han anunciado una semana de huelgas del 16 al 20 de marzo si no avanzan las negociaciones con el Departamento de Educación. USTEC-STEs (IAC), Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT están trabajando en las concreciones de los paros, pero descartan que sean parciales.

Antes, sin embargo, han convocado huelga para el próximo miércoles. Los sindicatos han criticado el "desprecio" del Departamento de Educación y aseguran que no se les ha planteado ninguna propuesta concreta a sus reclamaciones, entre las cuales el incremento salarial para hacer frente a la pérdida de más de un 20% del poder adquisitivo. Hoy por hoy, no han recibido ninguna convocatoria de reunión, después de que Educación anulara la prevista para este miércoles.