Agrede a un mosso fuera de servicio después de robar un paquete de tabaco

Los Mossos d'Esquadra arrestaron ayer tarde a un hombre como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad. Pasó en torno a las 19.00 h en la calle Alcalde Costa cuando un individuo robó un paquete de tabaco a la distracción en una terraza de un bar.

Un agente de los Mossos que estaba fuera de servicio vio el hurto e interceptó al ladrón y, aunque se identificó como policía, este le dio un empuje. El individuo acabó detenido.