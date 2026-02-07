Atención presencial en el centro cívico de Balàfia para resolver dudas sobre el hub

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria pone en marcha un servicio de atención presencial en el centro cívico de Balàfia para resolver dudas y recoger inquietudes sobre el proyecto de hub cívico previsto en el antiguo colegio Balàfia, que incluye un alojamiento temporal para personas sin hogar que ha provocado el rechazo de parte de los vecinos.

La atención personalizada será los lunes, miércoles y jueves de este mes, de 17.00 a 19.30 horas, pero se podría ampliar. Se puede concertar cita llamando al teléfono 683 517 830 o también se pueden dirigir preguntas al correo balafiahub@paeria.cat.

Además, la regidoria de Acción e Innovación Social ha creado una web sobre el hub en la cual se puede consultar y descargar material sobre este proyecto, como un folleto que se enviarà en todo el vecindario.

Paralelamente a la atención ciudadana, el ayuntamiento destaca que se están reuniendo con entidades y agentes sociales del barrio para compartir información sobre el proyecto. Detalla que ya ha habido encuentros con la asociación de comerciantes, la de vecinos y las entidades vinculadas al consejo de barrio. Subraya que el hub quiere convertirse en un equipamiento de referencia, concebido como un espacio abierto, flexible y al servicio de la comunidad.